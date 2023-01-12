Делегация «ММК-Метиз» провела переговоры с белорусским Минпромом

УрБК, Магнитогорск, 27.02.2023. Делегация Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» поучаствовала в рабочем совещании в министерстве промышленности Белоруссии. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.



Поездка состоялась в ходе реализации стратегической задачи по обеспечению долгосрочных отношений с постоянными партнерами и поиску новых клиентов. Делегацию возглавил директор «ММК-МЕТИЗ» Сергей Дубовский.



В ходе мероприятия представители российского предприятия рассказали о сортаменте производимой металлопродукции, высокотехнологичном оборудовании, применяемом на предприятии. Также они представили информацию об уже реализованных проектах и ближайших планах по обновлению производства.



Специалисты ОАО «ММК-МЕТИЗ» посетили также Минский тракторный завод, где смогли познакомиться с производством. Во время встречи с представителями белорусской компании были оговорены требования к калиброванному прокату и перспективы расширения поставляемого ассортимента метизной продукции.