Делегация «ММК-Метиз» провела переговоры с белорусским Минпромом

УрБК, Магнитогорск, 27.02.2023. Делегация Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» поучаствовала в рабочем совещании в министерстве промышленности Белоруссии. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.
Поездка состоялась в ходе реализации стратегической задачи по обеспечению долгосрочных отношений с постоянными партнерами и поиску новых клиентов. Делегацию возглавил директор «ММК-МЕТИЗ» Сергей Дубовский.
В ходе мероприятия представители российского предприятия рассказали о сортаменте производимой металлопродукции, высокотехнологичном оборудовании, применяемом на предприятии. Также они представили информацию об уже реализованных проектах и ближайших планах по обновлению производства.
Специалисты ОАО «ММК-МЕТИЗ» посетили также Минский тракторный завод, где смогли познакомиться с производством. Во время встречи с представителями белорусской компании были оговорены требования к калиброванному прокату и перспективы расширения поставляемого ассортимента метизной продукции.
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