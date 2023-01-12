УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:45

Делегация «ММК-Метиз» провела переговоры с белорусским Минпромом

УрБК, Магнитогорск, 27.02.2023. Делегация Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» поучаствовала в рабочем совещании в министерстве промышленности Белоруссии. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.

Поездка состоялась в ходе реализации стратегической задачи по обеспечению долгосрочных отношений с постоянными партнерами и поиску новых клиентов. Делегацию возглавил директор «ММК-МЕТИЗ» Сергей Дубовский.

В ходе мероприятия представители российского предприятия рассказали о сортаменте производимой металлопродукции, высокотехнологичном оборудовании, применяемом на предприятии. Также они представили информацию об уже реализованных проектах и ближайших планах по обновлению производства.

Специалисты ОАО «ММК-МЕТИЗ» посетили также Минский тракторный завод, где смогли познакомиться с производством. Во время встречи с представителями белорусской компании были оговорены требования к калиброванному прокату и перспективы расширения поставляемого ассортимента метизной продукции.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.01.2023 На ММК прошла презентация книги о метизном производстве

УрБК, Магнитогорск, 12.01.2023. В научно-технической библиотеке ПАО «ММК» прошла презентация книги «Метизы Магнитки ...

18.08.2021 Работники ММК-МЕТИЗ поучаствовали в съемках клипа для гимна предприятия

УрБК, Магнитогорск, 18.08.2021. Телекомпания «ТВ-ИН» сняла клип для гимна ОАО «ММК-МЕТИЗ», в котором приняли участие ...

21.05.2020 «ММК-МЕТИЗ» в апреле нарастил поставки крепежных изделий на 30%

УрБК, Магнитогорск, 21.05.2020. ОАО «ММК-МЕТИЗ» в апреле увеличило объемы отгрузки крепежных изделий на 30% по ...

14.01.2019 ММК-МЕТИЗ прошло сертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта в железнодорожной отрасли

УрБК, Магнитогорск, 14.01.2019. ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» успешно прошло ...

02.10.2017 Магнитогорский метизно-калибровочный завод отметил свое 75-летие

УрБК, Магнитогорск, 02.10.2017. 1 октября Магнитогорскому метизно-калибровочному заводу (входит в состав Группы ПАО ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях
Архив новостей
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18