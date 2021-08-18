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На ММК прошла презентация книги о метизном производстве

УрБК, Магнитогорск, 12.01.2023. В научно-технической библиотеке ПАО «ММК» прошла презентация книги «Метизы Магнитки 2.0: Производство. Модернизация. Перспективы». Издание посвящено современной истории Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ», сообщает управление информации и общественных связей компании.

Открыл мероприятие директор предприятия Сергей Дубовский. Он отметил, что книга стала продолжением уникального проекта, реализованного 15 лет назад. В 2007 году — в год 65-летия ОАО «ММК-МЕТИЗ» — в свет вышло издание о героической истории становления метизного производства в Магнитогорске под названием «Метизы Магнитки». Повествование в новой книге начинается с 1 июня 2006 года — даты объединения метизного и калибровочного заводов. Это является точкой отсчета для создания современного эффективного холдинга. Он будет ориентирован на реализацию самых серьезных задач в вопросах объема производства, сортамента и качества продукции, а также расширения партнерских взаимоотношений.

В новом издании рассказывается обо всем, что произошло на предприятии за прошедшие 15 лет.

«В этот период метизный завод, можно сказать, получил второе рождение, новый виток развития, стал более совершенным и более перспективным. Книга найдет своего читателя и станет интересной для тех, кто интересуется историей Магнитки и нашего завода», — отметил С. Дубовский.

Также руководитель предприятия поблагодарил авторский коллектив и всех, кто принимал участие в подготовке материалов. Помимо этого, были вручены благодарственные письма автору книги Елене Брызгалиной и дизайнеру Виктору Рамиху.

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