Средний размер банковского вклада в России по итогам 2022 года составил 275 тыс. рублей

УрБК, Москва, 22.02.2023. По итогам 2022 года россияне держали в банках на подлежащих страхованию вкладах и расчетных счетах (кроме эскроу) 36,56 трлн руб. Это на 6,8% больше, чем годом ранее. Число владельцев вкладов составило 250 млн человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Агентства по страхованию вкладов.



В итоге средний размер размещенных в одном банке средств вкладчика составил 275 тыс. руб. для физлиц. Это на 2 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2021 году по сравнению с 2020 показатель вырос на 50% — со 183 тыс. руб.



Эксперты связывают сложившиеся тенденции с тем, что в прошлом году состоятельные граждане выводили свои средства со вкладов и из страны в целом. Когда же началась частичная мобилизация, и пошли выплаты ее участникам, появились новые вкладчики, но с меньшими суммами.