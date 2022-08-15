Средний размер банковского вклада в России по итогам 2022 года составил 275 тыс. рублей

По итогам 2022 года россияне держали в банках на подлежащих страхованию вкладах и расчетных счетах (кроме эскроу) 36,56 трлн руб. Это на 6,8% больше, чем годом ранее. Число владельцев вкладов составило 250 млн человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Агентства по страхованию вкладов.
В итоге средний размер размещенных в одном банке средств вкладчика составил 275 тыс. руб. для физлиц. Это на 2 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2021 году по сравнению с 2020 показатель вырос на 50% — со 183 тыс. руб.
Эксперты связывают сложившиеся тенденции с тем, что в прошлом году состоятельные граждане выводили свои средства со вкладов и из страны в целом. Когда же началась частичная мобилизация, и пошли выплаты ее участникам, появились новые вкладчики, но с меньшими суммами.
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