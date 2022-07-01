Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области»

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В рамках ежегодного конкурса «Экспортер года в Свердловской области» стартовал прием заявок. На Среднем Урале организатором выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Участники конкурса также автоматически заявляются на Всероссийскую премию в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», сообщает департамент информационной политики региона.
Конкурс проводится в девятый раз. Он направлен на то, чтобы найти лучшие практики управления внешнеэкономической деятельностью компаний.
«В 2022 году на региональный конкурс, который проводит наше подразделение — Центр поддержки экспорта, было подано 62 заявки от экспортеров. Названо 10 победителей. Это производители пищевого и медицинского оборудования, металлургические и химические предприятия, швейные производства, инновационные и IT-компании и другие», — прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев.
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Российский экспортный центр (РЭЦ, федеральный государственный институт поддержки ...17.05.2022 В Свердловской области назвали победителей конкурса «Экспортер года»
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В Свердловской области стали известны победители конкурса «Экспортер года», сообщает ...12.04.2022 Свердловский центр поддержки экспорта вошел в пятерку лучших в стране
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. По итогам 2021 года Свердловский центр поддержки экспорта Свердловского областного ...28.06.2021 ММК стал победителем конкурса «Экспортер года — 2020»
УрБК, Магнитогорск, 28.06.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) стал победителем областного ...24.04.2017 В Свердловской области продлен срок приема заявок на конкурс «Лучший экспортер»
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства по просьбам бизнес-сообщества ...