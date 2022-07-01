Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области»

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В рамках ежегодного конкурса «Экспортер года в Свердловской области» стартовал прием заявок. На Среднем Урале организатором выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Участники конкурса также автоматически заявляются на Всероссийскую премию в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», сообщает департамент информационной политики региона.



Конкурс проводится в девятый раз. Он направлен на то, чтобы найти лучшие практики управления внешнеэкономической деятельностью компаний.



«В 2022 году на региональный конкурс, который проводит наше подразделение — Центр поддержки экспорта, было подано 62 заявки от экспортеров. Названо 10 победителей. Это производители пищевого и медицинского оборудования, металлургические и химические предприятия, швейные производства, инновационные и IT-компании и другие», — прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев.