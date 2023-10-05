Лучшие экспортеры Среднего Урала представят свою продукцию на международных выставках в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Лучшие экспортеры Среднего Урала получат право бесплатно представить свою продукцию на международных выставках в 2025 году. Конкурс «Экспортер года в Свердловской области» принимает заявки
. В связи с десятилетним юбилеем мероприятия в этом году для участников будет расширено число номинаций и увеличен размер призового фонда, сообщает департамент информационной политики региона.
К участию приглашаются компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах промышленности, торговли, услуг, АПК и других направлениях. В числе новых номинаций — «Экспортер года в сфере креативных индустрий», «Женщина-лидер в экспорте» и «География экспорта». Основные условия для участия в конкурсе — наличие компании в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области, а также подтвержденные объемы экспорта товаров или услуг в 2023 году. Заявки на участие принимаются до 24 мая.
«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу продвигать товары наших производителей, развивать торговые связи с дружественными странами. Конкурс позволяет выявить и тиражировать лучшие практики управления внешнеэкономической деятельностью компаний», — заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
Конкурс проводится в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Организатором мероприятия выступит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).
«Мы максимально упростили форму подачи заявки в этом году. Нужно выполнить одно из двух действий: заполнить анкету
о компании и ее экспортном опыте или актуализировать сведения об экспортном проекте на текущий год в разделе «Центр поддержки экспорта» в личном кабинете на сайте СОФПП. Эти сведения помогут пользоваться услугами центра. Заявка на конкурс сформируется автоматически», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
Победители конкурса будут названы 1 июня, а торжественная церемония награждения состоится 12 сентября на площадке ежегодного форума «Экспортный марафон». Помимо бесплатного участия в международной выставке в 2025 году с индивидуальным стендом вне конкурсного отбора, победители конкурса «Экспортер года Свердловской области» также смогут претендовать на услугу по модернизации сайта или софинансирование транспортировки продукции на экспорт.
Напомним, за январь-февраль 2024 года уральские предприятия экспортировали
более 9,5 тыс. т одних только продовольственных товаров общей стоимостью 13,5 млн долл. США. Уральский маргарин, макароны и майонез стали лидерами экспорта.