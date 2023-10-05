Лучшие экспортеры Среднего Урала представят свою продукцию на международных выставках в 2025 году

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В Свердловской области на конкурсе экспортеров чемпионами года стали 11 региональных компаний

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» наградили победителей конкурса «Экспортер ...

В Екатеринбурге 3 октября в креативном кластере «Домна» пройдет церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) в рамках ...

Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области»

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В рамках ежегодного конкурса «Экспортер года в Свердловской области» стартовал прием ...

В Свердловской области назвали победителей конкурса «Экспортер года»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В Свердловской области стали известны победители конкурса «Экспортер года», сообщает ...

В Свердловской области продлен срок приема заявок на конкурс «Лучший экспортер»

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2017. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства по просьбам бизнес-сообщества ...