Официальный курс доллара США вырос на 81 коп., евро — на 62 коп.

УрБК, Москва, 22.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 81,64 коп., до 74,85 руб., евро — на 62,58 коп., до 79,75 руб.