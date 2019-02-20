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Вчера, 15:41

Президент РФ Владимир Путин предложил продолжить программу бесплатной газификации

УрБК, Москва, 21.02.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству обеспечить стабильное финансирование программ бесплатной газификации и модернизации систем ЖКХ. Об этом он сказал сегодня во время послания Федеральному собранию.

По словам президента, в течение десяти лет в сферу ЖКХ нужно инвестировать 4,5 трлн руб.

Также он предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн руб. Это в два раза больше, чем для банковских вкладов.

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