Президент РФ Владимир Путин предложил продолжить программу бесплатной газификации

УрБК, Москва, 21.02.2023. Президент РФ Владимир Путин предложил правительству обеспечить стабильное финансирование программ бесплатной газификации и модернизации систем ЖКХ. Об этом он сказал сегодня во время послания Федеральному собранию.



По словам президента, в течение десяти лет в сферу ЖКХ нужно инвестировать 4,5 трлн руб.



Также он предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн руб. Это в два раза больше, чем для банковских вкладов.