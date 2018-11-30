В правительстве РФ одобрили законопроект о поправках смягчения наказаний за уклонение от уплаты налогов

УрБК, Москва, 21.02.2023. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к Уголовному кодексу РФ, призванные ослабить наказания за уклонение от уплаты налогов. В случае выплаты всех недоимок и пеней предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
«Кроме того, с десяти до шести лет снижаются сроки давности привлечения к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК. Для этого авторы законопроекта предлагают снизить размер максимальной санкции по налоговым статьям: по статьям 199-199.2 УК — с шести или семи до пяти лет лишения свободы, а по статье 199.4 — с четырех до трех лет. Таким образом, они переходят в категорию преступлений небольшой и средней тяжести, а по ним срок давности ниже», — говорится в сообщении.
Ожидается, что сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов снизятся до сроков хранения отчетной документации. Законопроект обяжет следователя вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или прекратить уже возбужденное в случае уплаты предпринимателем недоимки и соответствующих пеней.
Предполагается также, что сокращенные сроки преследования станут стимулом для налоговых органов. Так как в ведомстве не будут затягивать проверки и вынесение решений по их итогам.
Кабинет министров должен утвердить законопроект на ближайшем заседании, после чего он будет внесен в Госдуму.
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. В Екатеринбурге бизнесмен, привлекавшийся к уголовной ответственности за уклонение от ...08.05.2015 Свердловский предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты 5 млн рублей налогов
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2015. В Красноуфимске возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего индивидуального ...06.03.2015 В Новоуральске будут судить директора компании за уклонение от уплаты налогов на сумму более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2015. В Новоуральске будут судить директора компании, который обвиняется по части 1 статьи ...14.10.2014 В России могут ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов
УрБК, Москва, 14.10.2014. Минюст внес в правительство законопроект, вводящий уголовную ответственность за уклонение от ...09.07.2014 В России за налоговую оптимизацию могут ввести уголовную ответственность
УрБК, Москва, 09.07.2014. Правительство одобрило законопроект сенаторов, который вводит в Уголовный кодекс ...