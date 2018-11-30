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Вчера, 12:02

В правительстве РФ одобрили законопроект о поправках смягчения наказаний за уклонение от уплаты налогов

УрБК, Москва, 21.02.2023. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к Уголовному кодексу РФ, призванные ослабить наказания за уклонение от уплаты налогов. В случае выплаты всех недоимок и пеней предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

«Кроме того, с десяти до шести лет снижаются сроки давности привлечения к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК. Для этого авторы законопроекта предлагают снизить размер максимальной санкции по налоговым статьям: по статьям 199-199.2 УК — с шести или семи до пяти лет лишения свободы, а по статье 199.4 — с четырех до трех лет. Таким образом, они переходят в категорию преступлений небольшой и средней тяжести, а по ним срок давности ниже», — говорится в сообщении.

Ожидается, что сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов снизятся до сроков хранения отчетной документации. Законопроект обяжет следователя вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или прекратить уже возбужденное в случае уплаты предпринимателем недоимки и соответствующих пеней.

Предполагается также, что сокращенные сроки преследования станут стимулом для налоговых органов. Так как в ведомстве не будут затягивать проверки и вынесение решений по их итогам.

Кабинет министров должен утвердить законопроект на ближайшем заседании, после чего он будет внесен в Госдуму.

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