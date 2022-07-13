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Вчера, 18:01

Спрос на оборудование для бизнеса на Среднем Урале за год вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области спрос на оборудование для бизнеса в 2022 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 12%. За два года — на 40%. Об этом говорится в исследовании «Авито».

При этом спрос на промышленное оборудование в регионе за год вырос на 14%, на оборудование для магазинов — на 14%, для ресторанов — на 28%, для салонов красоты — на 12%, на телекоммуникационное оборудование — в 3,7 раза, на лабораторное — в 2,4 раза, на медицинское — в 2,4 раза.

Также, согласно исследованию, на Свердловскую область приходится 3% всех поисковых запросов на покупку оборудования.

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