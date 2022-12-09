Правительство РФ направит на ликвидацию опасных для экологии объектов и свалок 30 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.02.2023. В 2023 году правительство РФ направит на ликвидацию опасных для экологии объектов и свалок 30 млрд руб. Деньги будут выделены по федеральному проекту «Чистая страна» в рамках решения задачи по устранению опасных объектов накопленного вреда. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Акцент будет сделан на устранение свалок в границах городов, в том числе хранилищ промышленных отходов, полигонов и производственных площадок приостановивших работу предприятий.
Чтобы обеспечить безопасность граждан, во время расчистки применяется отдельный проект с комплексным подходом и участием специалистов.
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