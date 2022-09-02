Екатеринбург на четвертом месте в России по объему строящегося жилья

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Екатеринбург занял четвертое место в России по объему строящегося жилья. Сейчас в уральской столице возводится 3 млн 347 тыс. кв. м. жилья. Об этом сообщается в Telegram-канале REBURG руководителя аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова.
«Екатеринбург выделяется стабильностью. Город давно закрепился на 4 позиции и продолжает пополняться новыми девелоперами», — говорится в сообщении.
Первые места в перечне заняли Москва (16 млн 374 тыс.), Санкт-Петербург (7 млн 640 тыс.) и Краснодар (7 млн 260 тыс.).
Напомним, что за 2022 год в Екатеринбурге было введено в эксплуатацию 1 млн 547 тыс. 646 кв. м. жилья.
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