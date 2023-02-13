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Вчера, 11:43

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 20-22 февраля ожидается температура воздуха от -5 до -14 градусов (на севере — до -15). Ночью прогнозируется похолодание до -24 градусов (при прояснении — до -29).

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