Минтранс РФ поручил регионам подготовить инфраструктуру для электросамокатов

УрБК, Москва, 20.02.2023. Минтранс РФ поручил регионам подготовить «условия для безопасного и комфортного использования» электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это связано со вступлением в силу 1 марта новой редакции Правил дорожного движения (ПДД), включающей в себя проработку вопросов движения СИМ, сообщает «Коммерсантъ».
Также министерство предлагает мотивировать граждан применять СИМ в качестве альтернативы личному или общественному транспорту для преодоления расстояний менее 5 км. Региональные власти просят обеспечить необходимое количество парковок для такого транспорта в местах общего пользования.
В кикшеринговых сервисах нововведение встретили положительно, отметив, что оно будет иметь «позитивное влияние». Однако в Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили отложить вступление поправок в силу на более поздний срок и провести новое обсуждение.
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