Минтранс РФ поручил регионам подготовить инфраструктуру для электросамокатов

УрБК, Москва, 10.09.2021. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснулин отдал поручение МВД и Минтрансу к 1 ...

УрБК, Москва, 10.10.2019. В России разрабатываются изменения в правила дорожного движения, которые будут регулировать ...

Использование электросамокатов и гироскутеров в России будет внесено в правила дорожного движения

Минтранс ожидает вступления в силу поправок в КоАП по штрафам в «Платоне» в 2017 году

УрБК, Москва, 13.01.2017. Минтранс РФ рассчитывает на вступление в силу в 2017 году поправок в кодекс об ...