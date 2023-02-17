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Вчера, 10:43

В Екатеринбурге вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Екатеринбурге с 20 февраля вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Разовая поездка для всех видов транспорта выросла до 33 руб.

Помимо этого, администрация города утвердила тарифы на проезд по электронным проездным. В некоторых случаях поездка стала дешевле, чем раньше. Например, для метро вернули скидку за проезд по «Екарте», отмененную четыре года назад. Обновленная тарифная линейка частично вступается в силу с 20 февраля, частично — в марте.

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