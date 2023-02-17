В Екатеринбурге вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Екатеринбурге с 20 февраля вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Разовая поездка для всех видов транспорта выросла до 33 руб.
Помимо этого, администрация города утвердила тарифы на проезд по электронным проездным. В некоторых случаях поездка стала дешевле, чем раньше. Например, для метро вернули скидку за проезд по «Екарте», отмененную четыре года назад. Обновленная тарифная линейка частично вступается в силу с 20 февраля, частично — в марте.
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. На сайте администрации Екатеринбурга опубликован текст постановления «О стоимости ...13.02.2023 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 рублей с 20 февраля
Одна поездка в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 руб. 20 февраля. Тарифная линейка по проездным ...13.02.2023 Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 рублей с 20 февраля
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Одна поездка в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 руб. 20 февраля. ...11.02.2022 В Екатеринбурге до 32 рублей подорожал проезд в общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 11 февраля 2022 года, проезд в общественном ...26.08.2014 С середины ноября в Екатеринбурге введут новые тарифы на проезд в общественном транспорте для льготных категория граждан
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2014. С 15 ноября в Екатеринбурге введут новые тарифы на проезд в общественном транспорте для ...