В метро Екатеринбурга вернут скидку за проезд по «Екарте»

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. На сайте администрации Екатеринбурга опубликован текст постановления «О стоимости электронных проездных билетов». В том числе там говорится о возвращении скидок на проезд в метро при оплате «Екартой»: стоимость поездки составит 31 руб. для граждан, 29,5 руб. — для студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов. Ранее льгота при пользовании метро отсутствовала.



Проезд в наземном транспорте также обойдется в 31 и 29,5 руб. соответственно. Помимо этого, в документе указана стоимость нескольких видов электронных проездных билетов, а также электронных пересадочных проездных билетов.



Напомним, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 руб. с 20 февраля. Новая тарифная линейка по проездным билетам вступит в силу с 1 марта.