Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 рублей с 20 февраля

Одна поездка в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 руб. 20 февраля. Тарифная линейка по проездным билетам будет обновлена 1 марта. Об этом рассказал сегодня в ходе брифинга замглавы города Алексей Бубнов.
Спикер отметил, что при этом некоторые тарифные линейки останутся прежними или вовсе подешевеют. Также на этой неделе руководство города встретится с представителями национальной платежной системы «Мир», где также будет обсуждаться проведение акций для пассажиров общественного транспорта уральской столицы.
Вдобавок А. Бубнов уточнил, что дополнительные средства от повышения тарифа будут в основном направлены на повышение зарплат водителям и кондукторам.
Напомним, что в феврале прошлого года стоимость проезда в наземном общественном транспорте была повышена с 28 до 32 руб.
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