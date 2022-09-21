Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 36 коп.

УрБК, Москва, 17.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2023 года. Курс долл. США не изменился и составляет 74,75 руб., евро снизился на 36,60 коп., до 79,61 руб.
УрБК, Москва, 21.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября 2022 года. Курс ...10.02.2022 Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., курс евро не изменился
УрБК, Москва, 10.02.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 февраля 2022 года. Курс долл. ...27.01.2022 Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 68 коп.
УрБК, Москва, 27.01.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 января 2022 года. Курс долл. ...10.12.2021 Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 23 коп.
УрБК, Москва, 10.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 декабря 2021 года. Курс долл. ...06.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 25 коп.
УрБК, Москва, 06.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 октября 2021 года. Курс долл. ...