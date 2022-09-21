Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 36 коп.

УрБК, Москва, 17.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2023 года. Курс долл. США не изменился и составляет 74,75 руб., евро снизился на 36,60 коп., до 79,61 руб.