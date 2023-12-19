Официальный курс доллара США не изменился, евро — вырос на 22 коп.

УрБК, Москва, 19.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 декабря 2023 года. Курс ...17.02.2023 Официальный курс доллара США не изменился, евро снизился на 36 коп.
УрБК, Москва, 17.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2023 года. Курс долл. ...02.09.2022 Официальный курс доллара США не изменился, евро вырос на 7 коп.
УрБК, Москва, 02.09.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 сентября 2022 года. Курс долл. ...29.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился, евро вырос на 45 коп.
УрБК, Москва, 29.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 октября 2021 года. Курс долл. ...04.10.2021 Официальный курс доллара США не изменился., евро вырос на 18 коп.
УрБК, Москва, 04.10.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября 2021 года. Курс долл. ...