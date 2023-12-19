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Официальный курс доллара США не изменился, евро — вырос на 22 коп.

УрБК, Москва, 28.12.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 декабря 2023 года. Курс доллара США не изменился и составляет 91,70 руб., евро — вырос на 22,73 коп., до 101,34 руб.
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