Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 7%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на 2,15%, за месяц — на 7,1%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 561 квартира в уральской столице.
Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 116 дней.
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