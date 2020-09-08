В Екатеринбурге разработали новый дизайн остановочных комплексов для общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Администрация города Екатеринбурга совместно с компанией «Дизайн-код» разработала улучшенный вариант внешнего вида остановочных комплексов для общественного транспорта. Итоговый дизайн презентуют в апреле 2023 года, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Одной из особенностей проекта станет конструкция остановочного комплекса. Она позволит создать новый объект городской среды для Екатеринбурга.
«Дизайн фриза с наименованием остановки выполнен с учетом единой системы навигации города Екатеринбурга, применяются согласованные ранее цветовые решения, пиктограммы и шрифт «Исеть», — сказано в сообщении.
Кроме того, остановочные пункты оснастят подсветкой, разместят табло с информацией о прибытии транспорта и системой видеоотслеживания.
На данном этапе осуществляется поиск оптимальных проектных решений, чтобы обеспечить комфорт горожан. Например, планируется увеличить пространство остановки. Также будет предусмотрен навес от снега, дождя и ветра, плюс обеспечат удобное место для отдыха.
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