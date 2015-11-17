В Краснотурьинске во II квартале заработает новый мусоросортировочный комплекс

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Краснотурьинске подошло к концу строительство современного мусоросортировочного комплекса. Объект построен в рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». Запуск предприятия запланирован на II квартал 2023 года, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Объект находится в километре от действующего полигона в северо-западном направлении от Краснотурьинска. Проектная мощность мусоросортировочной линии должна будет составить 129 тыс. т ТКО в год. На предприятии будет выполняться отбор полезного сырья из отходов, образующихся на территории так называемого северного куста Свердловской области. На комплекс будут направляться потоки ТКО из Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли, Карпинска, Североуральска, Ивделя, Пелыма, Гарей, Верхотурья.
В процессе сортировки здесь будут выделять стекло, бумагу и картон, черные и цветные металлы и пластик. Спрессованное вторсырье будет применяться на предприятиях для производства новой продукции.
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