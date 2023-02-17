Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время визита в Нижний Тагил проинспектировал строительство экологичного мусоросортировочного комплекса.Как сообщает департамент информполитики региона, объект строится в рамках проекта по созданию экологического кластера. Туда входит полный цикл переработки отходов. Также благодаря этому комплексу можно будет создать качественные вещи из вторичного сырья. В том числе на предприятии будет осуществляться переработка картона, стекла, черных и цветных металлов, пластмассы.На предприятии расположится мусоросортировочный комплекс для переработки 185 тыс. т отходов в год, а также полигон мощностью 129,5 тыс. т в год. По словам специалистов, механизм по обращению с твердыми коммунальными отходами реализуется в рамках нацпроекта «Экология».«Сегодня здесь уже появляется первое оборудование. Так, на мусоросортировочной линии установлен барабанный грохот, с которого начинается автоматическое разделение отходов в зависимости от их размера. Также на площадке ведется установка газовой котельной, а в ближайшие дни сюда поступит конвейерное оборудование. Кроме того, строители монтируют металлоконструкции для размещения пресса вторичного сырья, пресс-компактора и вихретокового сепаратора, которые уже находятся на объекте», — говорится в сообщении.Как отмечают специалисты, на предприятии при помощи климатических камер органические отходы перерабатывают в универсальный техногрунт. Его же в дальнейшем можно использовать для рекультивации старых полигонов ТКО. Также данный метод позволит снизить возможность возгорания на полигоне. Кроме того, для зашиты почвы и грунтовых вод проектируются противофильтрационный экран и геомембрана.Отметим, что строительство и оснащение комплекса планируют закончить в IV квартале 2023 года.