Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Краснотурьинске подошло к концу строительство современного мусоросортировочного ...26.02.2021 В Нижнем Тагиле объявили конкурс на строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса за 3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Компания «Облкоммунэнерго» ищет генподрядчика для строительства под ключ полигона ...15.12.2020 В Екатеринбурге объявили конкурс на строительство мусоросортировочного комплекса стоимостью 19 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области объявило о проведении открытого ...15.12.2015 В Екатеринбурге мусоросортировочный завод подготовил более 750 тонн сырья для переработки
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2015. В ноябре специалисты мусоросортировочного завода, расположенного на территории ...09.09.2015 На Широкореченском полигоне Екатеринбурга в августе из ТБО получено 650 тонн вторичного сырья
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2015. В августе 2015 года на мусоросортировочный завод на Широкореченском полигоне в ...