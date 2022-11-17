Евгений Куйвашев и Дмитрий Крутой обсудили сотрудничество с Белоруссией и ее участие в выставке «Иннопром-2023»

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой обсудили сотрудничество между регионом и республикой. В том числе был поднят вопрос об участии Белоруссии в международной промышленной выставке «Иннопром-2023», где она станет страной-партнером. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Евгений Куйвашев отметил, что Белоруссия — важный партнер Свердловской области. Обе стороны работают в сфере достижения импортонезависимости и укрепления кооперации. Традиционно главными направлениями сотрудничества являются машиностроение и энергетика.
«Уральские предприятия поставляют в Беларусь продукцию цветной и черной металлургии. Хорошо известна и востребована в нашем регионе машиностроительная продукция Республики Беларусь: специализированная техника для горно-металлургического комплекса, коммунальные машины, лифтовое оборудование, сельхозтехника. В этом году мы ожидаем большую поставку белорусских троллейбусов для Екатеринбурга», — отметил губернатор.
Дмитрий Крутой добавил, что объем товарооборота между сторонами в прошлом году составил 750 млн долл. США. Ближайшая цель — 1 млрд долл. США. Также среди новых перспективных направлений сотрудничества посол выделил станкостроение и радиоэлектронику.
Помимо этого, обсуждалось развитие двухсторонних гуманитарных связей. В их числе — инициатива Свердловской области по расширению культурного взаимодействия, организации обменных гастролей творческих коллективов, а также взаимный туризм, сотрудничество в сферах науки, образования и спорта.
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