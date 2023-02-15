Официальный курс доллара США вырос на 55 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 17.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 55,61 коп., до 74,76 руб., евро — на 41,10 коп., до 79,97 руб.