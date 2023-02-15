Официальный курс доллара США вырос на 55 коп., евро — на 41 коп.

УрБК, Москва, 17.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 55,61 коп., до 74,76 руб., евро — на 41,10 коп., до 79,97 руб.
УрБК, Москва, 16.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2023 года. Курс долл. ...15.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 66 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2023 года. Курс долл. ...10.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.
УрБК, Москва, 10.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2023 года. Курс долл. ...09.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 68 коп., евро — на 92 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2023 года. Курс долл. ...01.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 92 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2023 года. Курс долл. ...