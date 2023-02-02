Свердловская область получит 4,7 млрд рублей из Фонда развития территорий на модернизацию коммунальной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области до 2024 года одобрена на федеральном уровне. Ранее ее представил губернатор Евгений Куйвашев на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Программа подразумевает финансирование Свердловской области в 2023-2024 годах на сумму 8,3 млрд руб. Из них 4,7 млрд руб. — деньги из федерального Фонда развития территорий. Эти средства пойдут на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе централизованной ливневой системы. Программа предусматривает более 15 мероприятий, включая строительство четырех новых коммунальных объектов, капитальный ремонт и реконструкцию 505,6 км ветхих и аварийных сетей в 45 муниципалитетах.
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Свердловская область попала в число регионов, которые получат деньги по президентской ...02.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт ...16.01.2023 Правительство РФ одобрило заявку свердловского губернатора Евгения Куйвашева о допфинансировании модернизации ЖКХ в регионе на 5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В правительстве РФ одобрили заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о ...17.10.2022 По заявке свердловского губернатора Евгения Куйвашева в регион поступит 71 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. По заявке Евгения Куйвашева из Фонда благосостояния РФ выделили дополнительные средства ...02.09.2022 Свердловская область получит из федерального бюджета 5,3 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Свердловская область получит дополнительно 5,3 млрд руб. на модернизацию коммунальной ...