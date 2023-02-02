Свердловская область получит 4,7 млрд рублей из Фонда развития территорий на модернизацию коммунальной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области до 2024 года одобрена на федеральном уровне. Ранее ее представил губернатор Евгений Куйвашев на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Программа подразумевает финансирование Свердловской области в 2023-2024 годах на сумму 8,3 млрд руб. Из них 4,7 млрд руб. — деньги из федерального Фонда развития территорий. Эти средства пойдут на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе централизованной ливневой системы. Программа предусматривает более 15 мероприятий, включая строительство четырех новых коммунальных объектов, капитальный ремонт и реконструкцию 505,6 км ветхих и аварийных сетей в 45 муниципалитетах.