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Сегодня, 17:00

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,26%

УрБК, Москва, 16.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,77 руб., евро — 79,95 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,26%, европейской — на 0,08%.

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