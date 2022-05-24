В Екатеринбурге утвержден стратегический проект «Управление отходами»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил стратегический проект «Управление отходами». Соответствующий документ размещен на официальном городском портале.
В качестве цели стратегического проекта обозначено совершенствование системы обращения с отходами для сохранения благоприятной окружающей среды и удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений горожан. К задачам отнесено совершенствование системы накопления отходов, системы обезвреживания и захоронения отходов, восстановление нарушенных земель после захоронения отходов, создание отрасли обработки и утилизации ТКО.
На реализацию проекта предполагается направить 12 млрд 307 млн руб., из которых 10 млрд 863 млн — внебюджетные средства.
УрБК, Москва, 24.05.2022. Российские власти объявили о создании информационной государственной системы учета твердых ...04.03.2020 Администрация Екатеринбурга поддержала новую стратегию управления отходами
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2020. Администрация Екатеринбурга актуализировала проект «Управление отходами». Об этом ...15.10.2019 В Счетной палате РФ раскритиковали основные показатели реформы мусорной отрасли как неэффективные
Основные показатели реформы мусорной отрасли сформулированы неэффективно, не позволяют оценить прогресс и создают риск ...15.10.2019 В Счетной палате РФ раскритиковали основные показатели реформы мусорной отрасли как неэффективные
УрБК, Москва, 15.10.2019. Основные показатели реформы мусорной отрасли сформулированы неэффективно, не позволяют ...22.05.2013 Администрация Екатеринбурга представила актуализированный вариант проекта «Управление отходами»
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2013. Администрация Екатеринбурга представила актуализированный вариант проекта «Управление ...