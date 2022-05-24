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Сегодня, 16:03

В Екатеринбурге утвержден стратегический проект «Управление отходами»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил стратегический проект «Управление отходами». Соответствующий документ размещен на официальном городском портале.

В качестве цели стратегического проекта обозначено совершенствование системы обращения с отходами для сохранения благоприятной окружающей среды и удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений горожан. К задачам отнесено совершенствование системы накопления отходов, системы обезвреживания и захоронения отходов, восстановление нарушенных земель после захоронения отходов, создание отрасли обработки и утилизации ТКО.

На реализацию проекта предполагается направить 12 млрд 307 млн руб., из которых 10 млрд 863 млн — внебюджетные средства.

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