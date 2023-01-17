Учительница гимназии из Ревды перевела лжесиловикам 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Ревде местная жительница 1971 года рождения поддалась на уговоры аферистов и перечислила им порядка 1 млн 800 тыс. руб. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, учительница местной гимназии стала жертвой распространенной схемы мошенников: сначала ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, затем лжеработник банка. Ее убедили взять кредит под залог собственной квартиры, а имеющиеся деньги перевести на счета, чтобы сохранить личные средства.
Валерий Горелых отметил, что чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банковских или силовых структур. Также он рассказал: чтобы не попасться на уловки аферистов, нужно «общаться с кругом родных и близких, друзьями, коллегами по работе и регулярно предупреждать об опасности, исходящей от звонков неизвестных, кем бы они не представлялись».
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