Количество сервисных центров в российских городах-миллионниках сократилось на 4%

УрБК, Москва, 16.02.2023. По итогам 2022 года в российских городах-миллионниках работало 10,2 тыс. сервисных центров. Это на 4% меньше, чем годом ранее. При этом количество запросов по поиску подобных организаций выросло на 29%, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных 2ГИС.
В основном закрывались сервисные центры ушедших из России компаний. Спрос на ремонт вырос в связи с сокращением гарантийной поддержки таких организаций. Клиентам приходится обращаться в платный ремонт, поэтому показатели по нему выросли.
Кроме того, участники рынка отмечают, что пользователи стремятся продлить срок жизни своих гаджетов, а также покупают более дорогие устройства, которые будут актуальны три-четыре года. Это опять же приводит к спросу на услуги по ремонту.
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. За год прирост числа организаций внутреннего туризма в Екатеринбурге составил 88%. Об ...03.09.2019 Количество автомоек самообслуживания в Екатеринбурге за два года выросло на 56%
В Екатеринбурге число автомоек самообслуживания за два года выросло на 56%, сообщают аналитики 2ГИС. «Выбор мест, где ...03.09.2019 Количество автомоек самообслуживания в Екатеринбурге за два года выросло на 56%
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. В Екатеринбурге число автомоек самообслуживания за два года выросло на 56%, сообщают ...13.02.2019 В 2018 году в Екатеринбурге стало почти в три раза больше коллекторских компаний
В Екатеринбурге набирает обороты коллекторский бизнес — в 2018 году компаний стало почти в три раза больше. Об этом ...13.02.2019 В 2018 году в Екатеринбурге стало почти в три раза больше коллекторских компаний
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2019. В Екатеринбурге набирает обороты коллекторский бизнес — в 2018 году компаний стало ...