Количество сервисных центров в российских городах-миллионниках сократилось на 4%

УрБК, Москва, 16.02.2023. По итогам 2022 года в российских городах-миллионниках работало 10,2 тыс. сервисных центров. ...

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. За год прирост числа организаций внутреннего туризма в Екатеринбурге составил 88%. Об ...

Число компаний на рынке внутреннего туризма в Екатеринбурге выросло на 88%

В Екатеринбурге число автомоек самообслуживания за два года выросло на 56%, сообщают аналитики 2ГИС. «Выбор мест, где ...

Количество автомоек самообслуживания в Екатеринбурге за два года выросло на 56%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. В Екатеринбурге число автомоек самообслуживания за два года выросло на 56%, сообщают ...

Количество автомоек самообслуживания в Екатеринбурге за два года выросло на 56%

В 2018 году в Екатеринбурге стало почти в три раза больше коллекторских компаний

В Екатеринбурге набирает обороты коллекторский бизнес — в 2018 году компаний стало почти в три раза больше. Об этом ...