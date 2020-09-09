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Количество сервисных центров в российских городах-миллионниках сократилось на 4%

По итогам 2022 года в российских городах-миллионниках работало 10,2 тыс. сервисных центров. Это на 4% меньше, чем годом ранее. При этом количество запросов по поиску подобных организаций выросло на 29%, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных 2ГИС.

В основном закрывались сервисные центры ушедших из России компаний. Спрос на ремонт вырос в связи с сокращением гарантийной поддержки таких организаций. Клиентам приходится обращаться в платный ремонт, поэтому показатели по нему выросли.

Кроме того, участники рынка отмечают, что пользователи стремятся продлить срок жизни своих гаджетов, а также покупают более дорогие устройства, которые будут актуальны три-четыре года. Это опять же приводит к спросу на услуги по ремонту.

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