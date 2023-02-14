Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 22 коп.

УрБК, Москва, 16.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 34,32 коп., до 74,20 руб., евро — на 22,99 коп., до 79,56 руб.