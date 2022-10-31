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В Екатеринбурге 75% жителей пользуются безналичными деньгами

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Большая часть жителей Екатеринбурга (75%) предпочитает безналичные средства. Лишь 11% используют только наличные, сообщается в аналитическом отчете сервиса «Авито Работа».

Опрос показал, что в столице Среднего Урала 36% работающих граждан хранят свои деньги в электронном формате, 39% обналичивают малую часть, 11% снимают финансы полностью. В России среди тех, кто снимает наличные, наибольший процент показали люди в возрасте 45-54 лет (15%). Также еще 15% выводят со счетов основную часть средств, а в цифровом виде оставляют небольшую сумму.

«Рост безналичных платежей наблюдается на фоне развития цифровых сервисов. По этой причине наибольшее число людей стараются держать деньги, включая зарплату, на картах. Это доказывают и результаты нашего исследования. Закон не ограничивает возможность получения заработной платы «живыми деньгами», но большинство, как правило, все же предпочитает цифровые деньги», — комментирует управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Кроме того, выяснилось, что 63% екатеринбуржцев имеют две и более банковские карты. У 24% опрошенных она одна, а у 11% граждан и вовсе нет дебетовых карт. В общей сложности большинство людей предпочитают распределять заработанные деньги между несколькими картами.

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