Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 66 коп.

УрБК, Москва, 15.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 23,38 коп., до 73,86 руб., евро — на 66,45 коп., до 79,33 руб.