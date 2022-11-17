УБРиР импортозаместил 70% софт-систем

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) импортозаместил 70% информационных систем. Российские технологии позволили поддержать бизнес-процессы в период ухода с рынка иностранных компаний. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



В УБРиР отечественное программное обеспечение (ПО) используется для бесперебойной работы на всех уровнях инфраструктуры. Например, в работе, связанной с хранением и обработкой данных, с оценкой кредитоспособности клиентов, а также с информационной безопасностью.



«У нас импортозамещение ведется по двум веткам: по оборудованию и по софту. В первом случае, все, что касается банкоматной сети, систем хранения данных, серверов, мы нашли у ближайших партнеров — в Китае, Корее. Смотрим и российские разработки, но пока они в режиме тестирования. Что касается ПО, то нас поддержали местные компании. Где-то это был софт, написанный российскими разработчиками, но по иностранной технологии, где-то полностью наши аналоги. Для клиента все эти внутренние перемены были незаметны, все системы работают непрерывно», — сообщил директор департамента развития информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин.



УБРиР начал активно внедрять отечественные технологии еще несколько лет назад. Так, например, с 2021 года банк использует российскую платформу Naumen для коммуникации с клиентами в голосовых каналах. За счет этого банк ускорил обслуживание и снизил нагрузку на операторов.



«Из последних интересных кейсов. Мы в прошлом году начали большой проект по миграции на отечественную платформу в системах роботизации процессов (RPA). Часть программ мы уже пишем на новом ПО, часть — переносим. Завершить процесс планируем в конце года», — отметил он.



Добавим, что в УБРиР с 2020 года действует корпоративный акселератор, в котором участвуют только российские IT-компании и стартапы. В том числе эта платформа позволяет мониторить все последние новинки в информационных технологиях. Лучшие УБРиР тестирует и масштабирует.