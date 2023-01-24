В Екатеринбурге опубликовали список домов для сноса на новых площадках КРТ

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Администрация Екатеринбурга представила список домов, которые будут снесены в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Речь идет о двух новых площадках, попавших в программу, — на ул. Летчиков и ул. Кварцевой. Перечень с проектами решений опубликован в газете «Екатеринбургский вестник».



На ул. Кварцевой снесут пять двухэтажных домов, из которых два находятся в аварийном состоянии. Самое старое здание построено в 1946 году.



На ул. Летчиков запланирован снос семи двухэтажных домов. Они построены в период с 1947 по 1960 год.



На месте этих зданий появятся многоэтажные дома. Застройщик для этих территорий будет выбран в ходе аукциона.