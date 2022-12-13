УрБК, Москва, 14.02.2023. В 2022 году рентабельность российских ломбардов достигла 10,2%, что является лучшим показателем за три года. Портфель ломбардов составил 50 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные профессиональных объединений.
Высоким доходам ломбардов способствовали послабления со стороны Банка России. Во II квартале были отменены ограничения на предельную ставку по кредиту, чтобы компенсировать убытки из-за падения цен на золото. В итоге ставки на займы с золотом в качестве залога в прошлом году поднялись со 125% годовых в I квартале до 159% в IV квартале. На золото пришелся 81% залогов.
При этом участники рынка отмечают, что в середине прошлого года регулятор вернул ограничения. Плюс изменилось поведение клиентов — их стало меньше, а средний срок займов к концу года сократился со 180 до 60 дней.
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