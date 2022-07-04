«Атомстройкомплекс» на 6% увеличил объем выпуска стеновых материалов на своем заводе

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. «Атомстройокомплекс» на 6% увеличил объем выпуска твинблоков на своем заводе «Теплит». Производительность предприятия выросла до 700 тыс. кубометров в год. Завод находится в пятерке крупнейших производителей автоклавного бетона в России, а в Свердловской области его продукцию для кладки наружных стен использует большинство застройщиков многоквартирного жилья, сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».
В модернизацию производства было вложено более 230 млн руб. Из них 170 млн руб. — в виде займа под 1% в рамках участия в национальном проекте «Повышение производительности труда». За счет этого удалось повысить объем производства и сделать выпуск твинблока полностью безотходным. Благодаря дополнительной установке кантователя нижний подрезной слой массива отправляется в дальнейшую переработку.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
«Теплит» стал первым производством в структуре компании «Атомстройкомплекс», которое приняло участие в национальном проекте «Повышение производительности труда». Благодаря участию в нацпроекте предприятию удалось без пересмотра числа сотрудников повысить выработку, внедрить инструменты бережливого производства, оптимизировать производственные процессы.
На сегодняшний день уже пять производственных предприятий, входящих в состав «Атомстройкомплекса», повышают свою эффективность с помощью национального проекта «Производительность труда». Потенциал увеличения производительности на 5-10% есть даже у новых заводов, таких как «Атом Цемент», который построен в 2020 году.
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