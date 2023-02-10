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Сегодня, 09:22

Официальный курс доллара США вырос на 83 коп., евро — на 61 коп.

УрБК, Москва, 14.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 83,84 коп., до 73,63 руб., евро — на 61,68 коп., до 78,67 руб.

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