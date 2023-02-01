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Вчера, 17:00

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,23%

УрБК, Москва, 13.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 73,67 руб., евро — 78,60 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,39%, европейской — на 0,23%.

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