Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям по поводу снижения тарифов на электричество в регионе

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. С 1 октября 2023 года зарплаты сотрудников государственных бюджетных, автономных и ...

В 2022-2024 годах тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год

Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Также вырастет стоимость ее передачи. ...