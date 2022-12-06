Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям по поводу снижения тарифов на электричество в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с предложениями по снижению тарифов на электроэнергию в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
В первую очередь это касается индикативной цены на электричество. Снижение этого показателя способствует уменьшению тарифов и платы для жителей. Индикативная цена — одна из составляющих итогового тарифа на электроэнергию. Ее определяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Эксперты отмечают, что Свердловская область — регион, вырабатывающий электричество с профицитом, поэтому индикативная цена здесь не должна была расти и могла бы быть ниже. Сейчас этот показатель для Среднего Урала самый высокий в стране.
Кроме того, губернатор предложил изменить алгоритм расчета тарифов по методике, предложенной антимонопольным ведомством.
Если инициативы будут одобрены, то это может положительно сказаться на ситуации с оплатой услуг ЖКХ в регионе, отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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