Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям по поводу снижения тарифов на электричество в регионе

В 2022-2024 годах тарифы на электричество в России будут расти на 5% в год

Тарифы на электроэнергию в России в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Также вырастет стоимость ее передачи. ...