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Первому заместителю гендиректора «Уральских авиалиний» Кириллу Скуратову присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ»

УрБК, Москва, 13.02.2023. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» первому заместителю генерального директора, коммерческому директору авиакомпании «Уральские авиалинии» Кириллу Скуратову.

Награждение состоялось в Государственном Кремлевском дворце на церемонии в честь столетнего юбилея отечественной гражданской авиации, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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