Суд обязал РЖД обеспечить защиту от шума поездов в поселке Исеть

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга обязал ОАО «РЖД» снизить уровень шума от проходящих поездов в поселке Исеть. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Надзорное ведомство установило, что при эксплуатации железнодорожных путей, находящихся рядом с жилыми домами, был превышен уровень шума от проходящих составов. Это нарушение прав местных жителей, которое может негативно сказаться на здоровье граждан.
Транспортный прокурор подал иск в суд, требуя обязать «РЖД» провести мероприятия, направленные на снижение шума от поездов. Суд удовлетворил требования истца.
«За фактическим исполнением решения суда установлен контроль», — говорится в сообщении.
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