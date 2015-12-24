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За 2022 год прокуратура Свердловской области обнаружила более тысячи нарушений в сфере лесопользования в регионе

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. За 2022 год прокуратура Свердловской области обнаружила 1 тыс. 076 нарушений в сфере лесопользования в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для устранения нарушений прокуратура внесла 265 представлений, 73 протеста, 48 исков, а также подала 30 материалов в органы предварительного расследования. В итоге было возбуждено 24 уголовных дела, 27 лиц привлечены к административной ответственности, 69 — к дисциплинарной. Еще 166 должностных лиц получили предостережения.

За минувший год на 8% снизился объем незаконных рубок и на 10% уменьшился размер ущерба, причиненного лесам. Наполняемость бюджета Свердловской области от использования лесов увеличилась на 81 млн. руб. и достигла 1 млрд 807 млн. руб.

Кроме того, за 2022 год число природных пожаров снизилось на 47% по сравнению с предшествующим годом. Их площадь стала меньше на 75%.

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