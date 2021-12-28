В Екатеринбурге почти на девять месяцев закроют движение транспорта на улице Кишиневской из-за капремонта

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В Екатеринбурге с 22 февраля по 30 ноября 2023 года закроют движение транспорта из-за капитального ремонта по улице Кишиневской, расположенной в Железнодорожном районе. Перекроют участок от улиц Технической до Билимбаевской, сообщает пресс-служба городской администрации.
Также в Октябрьском районе продлят сроки закрытия движения транспорта по проезду на участке от улицы Куйбышева до Сибирского тракта до 31 декабря 2023 года в связи со строительством транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.
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