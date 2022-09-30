Компания «Атомстройкомплекс» проводит исследование уровня удовлетворенности покупателей квартирами в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Компания «Атомстройкомплекс» проводит опросы среди своих клиентов о качестве возводимого жилья и обслуживания. Исследования были начаты осенью прошлого года, сообщает пресс-служба застройщика.



Анкетирование будет проводиться в три этапа среди тех покупателей квартир, кто оставил письменное согласие на получение информационных сообщений от компании. Так, приглашение на первый опрос клиенты «Атомстройкомплекса» получают сразу после покупки жилой площади, второй — после вручения ключей, третий — через год проживания в новом доме.



Анкеты содержат вопросы, касающиеся качества строительства, отделки, функциональных и планировочных решений, работы управляющих компаний, отдела продаж и сотрудников, которые занимаются передачей квартир. Ответы клиентов позволяют компании анализировать и корректировать проектные решения, повышать качество жилья, а также использовать данные по каждому проекту во внутрикорпоративной системе мотивации.



Кроме этого, каждый участник опроса может принять участие в розыгрыше подарков от партнеров компании «Атомстройкомплекс». Первый розыгрыш состоялся на этой неделе. Из 450 участников, заполнивших анкеты, с помощью генератора случайных чисел были определены победители, которые получили подарки от российского производителя мебели VERNO.