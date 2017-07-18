В России во II полугодии 2022 года закрылась почти 1 тыс. офисов банков

УрБК, Москва, 09.02.2023. В России с июля по декабрь прошедшего года перерастали работать 926 дополнительных офисов банков. Теперь число отделений финансовых организаций насчитывает 24,2 тыс., сообщает газета «Известия» на основании статистики Центрального Банка РФ.
Большая часть сокращений подразделений коснулась «Сбербанка», где количество офисных точек снизилось на 783 единицы (до 12,3 тыс.). В то же время в других финансовых компаниях прекратили работать не более 143 точек.
«Тенденция снижения количества офисов банков наблюдалась и ранее, но ее темпы были не столь активны. Например, общая численность розничной сети российских кредитных организаций в аналогичном периоде 2021 года сократилась на 590 отделений, а в 2020-м — на 227. У «Сбербанка» в эти годы было закрыто 355 и 52 точки соответственно», — говорится в сообщении.
Среди наиболее частых причин закрытия отделений называют малую проходимость, тенденцию к оптимизации, дорогостоящее содержание стандартных офисов в небольших городах. Однако, по мнению экспертов ЦБ, скорее это «замещение точек и способов предоставления финансовых услуг банков населению», нежели сокращение.
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