В России во II полугодии 2022 года закрылась почти 1 тыс. офисов банков

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. Количество действующих офисов российских банков в 2016 году сократилось на 8,7% (в 2015 ...

Число офисов российских банков в 2016 году сократилось на 8,7%

УрБК, Москва, 27.09.2011. Сбербанк продолжает сокращать свою сеть: за первые шесть месяцев текущего года число его ...

Сбербанк России продолжает сокращать свою сеть в регионах

В то время как крупнейшие банки наращивают сети, Сбербанк свою сеть сокращает — за первые шесть месяцев текущего года ...

«Коммерсантъ» и Ксения Дементьева: Закрыто на удаленный доступ

ОАО «СКБ-банк» вошло в число 40 самых филиальных банков России по версии агентства «РБК.Рейтинг»

В 2008 году ОАО «СКБ-банк» открыло четыре филиала и более десятка операционных и дополнительных офисов

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2009. Банк России опубликовал справку о количестве кредитных организаций по состоянию на 1 ...