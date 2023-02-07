Официальный курс доллара США вырос на 68 коп., евро — на 92 коп.

УрБК, Москва, 09.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 68,39 коп., до 71,57 руб., евро — на 92,57 коп., до 76,83 руб.