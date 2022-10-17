УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

Продовольственные ритейлеры нарастили долю собственных торговых марок до 20%

УрБК, Москва, 08.02.2023. У российских продовольственных ритейлеров доля собственных торговых марок (СТМ) за 2022 год выросла на 5 п. п., до 20% от выручки. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Спрос на СТМ-товары наблюдается почти во всех товарных категориях. Развитие подобных товаров стало одним из трендов 2022 года для ритейлеров.

У непродовольственных ритейлеров доля СТМ выросла на 8 п. п., до 42%.

Также на каждую федеральную торговую сеть в среднем приходится 11 собственных брендов. Всего федеральные продовольственные сети за 2022 год добавили в ассортимент более 5 тыс. новых товаров под собственными марками.

Наибольший спрос на СМТ среди продуктов отмечен в категориях «молочные продукты и сыры», «замороженные продукты», «бакалея», «свежие фрукты и овощи» и «кулинария». В этих сегментах доля собственных товаров превышает 22%. В непродовольственной сфере наиболее востребованы «бытовая химия», «текстиль для дома», «подгузники и гигиенические товары» — около 40% продаж.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.10.2022 Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Свердловской области снизился до 13,7%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. По итогам сентября темп инфляции в Свердловской области снизился с 14,27% до 13,5%. Это ...

11.03.2022 Поставщики предупредили уральских ритейлеров о росте цен на продукты на 5-30%

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. Уральские ритейлеры получают много писем от поставщиков о росте цен на продукты ...

10.04.2020 Федеральные ритейлеры пригрозили дефицитом продуктов питания в случае госрегулирования наценок

УрБК, Москва, 10.04.2020. Вмешательство государства в ценовую политику торговых сетей может привести к остановке ...

03.10.2019 Продовольственные товары в России до конца 2019 года подорожают на 3,5%

УрБК, Москва, 03.10.2019. Продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3-3,5%, что не превысит уровень инфляции, ...

01.08.2019 Российские торговые сети могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов

УрБК, Москва, 01.08.2019. Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Февраль 2023 (202)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18