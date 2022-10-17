Продовольственные ритейлеры нарастили долю собственных торговых марок до 20%

УрБК, Москва, 08.02.2023. У российских продовольственных ритейлеров доля собственных торговых марок (СТМ) за 2022 год выросла на 5 п. п., до 20% от выручки. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
Спрос на СТМ-товары наблюдается почти во всех товарных категориях. Развитие подобных товаров стало одним из трендов 2022 года для ритейлеров.
У непродовольственных ритейлеров доля СТМ выросла на 8 п. п., до 42%.
Также на каждую федеральную торговую сеть в среднем приходится 11 собственных брендов. Всего федеральные продовольственные сети за 2022 год добавили в ассортимент более 5 тыс. новых товаров под собственными марками.
Наибольший спрос на СМТ среди продуктов отмечен в категориях «молочные продукты и сыры», «замороженные продукты», «бакалея», «свежие фрукты и овощи» и «кулинария». В этих сегментах доля собственных товаров превышает 22%. В непродовольственной сфере наиболее востребованы «бытовая химия», «текстиль для дома», «подгузники и гигиенические товары» — около 40% продаж.
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